Korsel Bangun Komunikasi Erat dengan Kabinet Baru Jepang

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan komunikasi erat dan kerja sama bersama kabinet baru Jepang yang dipimpin oleh Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) Sanae Takaichi.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Sabtu (04/10) menyatakan bahwa diperkirakan kabinet baru Jepang akan diluncurkan melalui pemungutan suara di parlemen untuk memilih Perdana Menteri pengganti Shigeru Ishiba pada tanggal 15 Oktober.Dia menekankan bahwa Korea Selatan dan Jepang merupakan negara tetangga dan mitra kerja sama menghadapi lingkungan geopolitik yang mirip.Diharapkan kedua negara berupaya keras untuk meningkatkan hubungan yang baik di masa depan.Pejabat tersebut mengatakan bahwa diplomasi ulang alik antara Korea Selatan dan Jepang telah pulih, sehingga diharapkan Seoul bisa berkomunikasi erat dengan Perdana Menteri yang baru diangkat.