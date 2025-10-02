RM BTS jadi Kurator Pameran Khusus di Museum Seni di San Francisco

Photo : YONHAP News

Pemimpin BTS, Kim Nam-joon atau RM, akan berkolaborasi dengan Museum Seni Modern San Francisco (SFMOMA) untuk pameran khusus berjudul “RM X SFMOMA.”Agennya, BigHit Music, mengumumkan bahwa pameran ini akan berlangsung dari Oktober tahun depan hingga Februari 2027, menampilkan sekitar 200 karya dari koleksi pribadi RM dan koleksi museum.Koleksi tersebut akan mencakup karya-karya dari tokoh-tokoh terkemuka dalam seni kontemporer Korea serta seniman internasional yang diakui.Agen tersebut mengatakan pameran ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan visual dan konseptual antara kedua koleksi sambil memberikan gambaran tentang selera estetika dan filosofi pengumpulan karya seni RM.Pemimpin BTS tersebut juga akan berpartisipasi sebagai kurator tamu, menandai kolaborasi kuratorial besar pertamanya dengan institusi seni global.