Presiden Lee Jae Myung Tegaskan Tekad untuk Sejahterakan Masyarakat

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung melalui media sosialnya pada Selasa (07/10) menyatakan akan melakukan apapun jika hal itu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, termasuk jika harus mengorbankan organ dalamnya dan menerima tuduhan dan kesalahpahaman.Lee berjanji akan memperhatikan kehidupan rakyat secara lebih saksama terlepas dari filsafat politik, perbedaan antar kubu partai, dan lainnya untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.Pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai tekad presiden yang mementingkan kepentingan nasional terkait negosiasi tarif Amerika Serikat.Sehubungan dengan rekaman acara televisi Chuseok JTBC “Chef & My Fridge” oleh Presiden Lee Jae Myung dan Ibu Negara Kim Hye-kyung, presiden rela menerima kritik karena rekaman itu dilaksanakan untuk mempromosikan makanan Korea menyambut hari raya Chuseok.Rekaman tersebut menimbulkan kontroversi dan menerima kritik dari partai oposisi karena rekaman itu terlaksana di tengah lumpuhnya jaringan pusat data akibat kebakaran.Presiden menyatakan bahwa kehidupan rakyat tidak mudah untuk hanya menikmati kegembiraan hari raya Chuseok, namun dia berharap agar semua rakyat bisa menikmati waktu yang bahagia sambil membicarakan harapan di masa depan.