PM China akan Ikuti Peringatan 80 Tahun Partai Buruh Korut

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri China Li Qiang akan berpartisipasi di upacara peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea Utara yang jatuh pada 10 Oktober. Hal tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri China pada hari Selasa (07/10).Menurutnya, PM Li Qiang mengunjungi Pyongyang secara resmi mulai tanggal 9-11 Oktober mendatang untuk menghadiri acara tersebut bersama delegasi partai China.Kehadiran pejabat tinggi China di upacara peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh dipekirakan dibahas ketika Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada tanggal 28 September lalu.PM Li Qiang adalah tokoh tertinggi kedua China setelah Presiden China Xi Jinping.