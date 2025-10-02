Kim Jong-un Sampaikan Pesan Ulang Tahun untuk Putin

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada ulang tahunnya pada Selasa (07/10), memuji apa yang ia sebut sebagai 'sistem politik yang kuat dan kekuatan nasional yang kokoh' Rusia.Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim menyebut Putin sebagai 'rekan terdekat' dan mengatakan kepemimpinan bijaksana dan dedikasi patriotik pemimpin Rusia telah mengangkat Rusia sebagai kekuatan global yang memimpin dunia multipolar baru.Kim mengatakan aliansi antara Pyongyang dan Moskow akan terus berkembang berdasarkan 'persahabatan hangat dan persaudaraan erat' mereka, berkontribusi secara signifikan pada 'tatanan internasional yang adil dan multipolar.'Meskipun Kim mengirim pesan serupa kepada Putin tahun lalu, referensi terhadap dunia multipolar adalah hal baru.Mengingat pertemuan mereka di Beijing bulan lalu, Kim menegaskan dukungannya terhadap apa yang ia sebut sebagai 'perjuangan adil' Rusia untuk mempertahankan kedaulatannya dan berjanji untuk mematuhi perjanjian bilateral antara Rusia dan Korea Utara.Ia menyimpulkan dengan mengatakan Pyongyang dan Moskow akan selalu berdiri bersama, menggambarkan persahabatan tersebut sebagai 'abadi dan tak tergoyahkan.'