Putin Mengutus Delegasi Pemerintah untuk KTT APEC Gyeongju Korsel

Write: 2025-10-07 14:21:26Update: 2025-10-07 17:11:50

Photo : YONHAP News

Kantor berita Rusia Sputnik melaporkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menginstruksikan pengiriman delegasi pemerintah ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan pada akhir bulan ini.

Menurut Sputnik, delegasi pemerintah tersebut dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Internasional Alexei Overchuk.

Saat ini, Presiden Putin tidak mengunjungi negara asing karena surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Presiden Putin telah diterbitkan atas deportasi dan pemindahan paksa anak-anak yang melanggar hukum selama invasi Rusia ke Ukraina. 

Korea Selatan merupakan negara anggota ICC, sehingga harus membantu pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC apabila Presiden Putin masuk ke Korea Selatan. 

Presiden Putin tidak berpartisipasi di sidang internasional termasuk KTT APEC atau tampil secara virtual setelah perang antara Rusia dan Ukraina terjadi pada tahun 2022 lalu.
