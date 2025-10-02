Jumlah Wisatawan Asing ke Seoul Tower Meningkat 50%

Photo : YONHAP News

Berkat ketenaran film animasi Netflix bertema K-pop, "KPop Demon Hunters", jumlah warga negara asing (WNA) yang mengunjungi YTN Seoul Tower di gunung Namsan meningkat secara drastis.YTN menyatakan hari Senin (06/10) bahwa jumlah WNI yang mengunjungi YTN Seoul Tower pada bulan lalu mencapai 79.200 orang, dan jumlah itu meningkat 50,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Jumlah pengunjung tersebut merupakan rekor tertinggi dari segi jumlah pengunjung WNA bulanan mulai tahun 2024 hingga bulan September tahun ini.Di dalam animasi "KPop Demon Hunters," terdapat banyak lokasi-lokasi ternama di Seoul termasuk YTN Seoul Tower dimana "Saja Boys" mengadakan konser terakhir mereka."KPop Demon Hunters" dirilis pada tanggal 20 Juni lalu di Netflix, dan menarik banyak popularitas di dunia.YTN menyatakan bahwa YTN Seoul Tower sangat menarik banyak minat masyarakat dunia, sehingga pihaknya akan menyediakan berbagai program dan konten untuk memberikan kenikmatan khusus kepada para pengunjung.