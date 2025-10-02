Dubes Korsel untuk AS Berjanji untuk Menguatkan Aliansi Korea-AS

Photo : YONHAP News

Duta Besar Baru Korea Selatan untuk Amerika Serikat, Kang Kyung-hwa, berjanji pada Senin (06/10) untuk menguatkan aliansi Seoul-Washington supaya bisa menjadi landasan utama “diplomasi pragmatis” yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Lee Jae Myung.Dalam upacara pelantikannya di Kedutaan Besar Korea di Washington, Kang menekankan bahwa meskipun tantangan global semakin meningkat, Seoul akan merespons dengan diplomasi fleksibel yang didasarkan pada kepentingan nasional negara, dan bahwa aliansi Korea-AS akan tetap menjadi inti dari strategi ini.Dia menggambarkan aliansi tersebut telah berkembang selama lebih dari 70 tahun melampaui perjanjian militer semata, kini berlandaskan pada tiga pilar: keamanan, ekonomi, dan teknologi canggih. Dia mengatakan berencana untuk memperdalam kerja sama strategis komprehensif ini.Kang juga berkomitmen untuk meningkatkan dialog dan kerja sama tidak hanya dengan pemerintahan AS tetapi juga dengan Kongres, akademisi, media, dan komunitas Korea-Amerika.Pada hari yang sama, Kang menyerahkan salinan surat kepercayaan kepada Monica Crowley, Kepala Protokol AS, secara resmi memulai tugasnya sebagai duta besar.