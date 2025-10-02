Presiden dan Ibu Negara Perkenalkan K-food di Televisi

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung dan Ibu Negara Kim Hye-kyung tampil dalam acara televisi Chuseok JTBC “Chef & My Fridge” yang disiarkan pada malam hari raya Chuseok (06/10).“Chef & My Fridge” adalah program di mana koki terkenal di dalam negeri bersaing dalam memasak selama 15 menit dengan menggunakan bahan-bahan dari kulkas klien.Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa rekaman program tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 September.Di dalam acara tersebut, Presiden Lee mengatakan bahwa budaya merupakan aset penting bagi Korea Selatan. K-pop, drama, dan lainnya sangat penting, namun yang lebih penting adalah makanan.Menurut Presiden, makanan berpotensi bisa berkembang di dunia secara konsisten berkat rasa khas dari makanan itu, sehingga berharap agar tampilannya di program itu bermanfaat untuk mengekspor makanan Korea.Sebagai bahan makanan Korea yang ingin memperkenalkan kepada masyarakat dunia, Lee memilih sejenis daun lobak kering dinamakan 'siraegi'.Lee menjelaskan bahwa dia memiliki banyak nostalgia mengenai makanan yang dibuat dengan 'siraegi' dan sangat suka dengan makanan ikan rebus dengan siraegi yang dimasak oleh istrinya.Presiden menekankan bahwa siraegi penuh dengan gizi, sehingga bisa diekspor ke dunia dengan label 'Korea' sebagai makanan yang sehat.Pasangan presiden menyebutkan industri K-food sambil memakan berbagai hidangan, dan akhirnya memilih 'siraegi pizza' sebagai makanan terbaik bagi dia.Pada akhir program, Presiden menyampaikan ucapan terakhir kepada masyarakat agar bisa menikmati liburan hari raya Choseok bersama keluarga, dan juga mendorong makan 'siraegi' untuk kesehatan.