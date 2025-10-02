Menlu Korsel Meminta China Berperan Tangani Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun mengadakan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi untuk membahas hubungan bilateral dan isu yang saling diminati termasuk masalah Semenanjung Korea.Dua menteri menyepakati untuk melakukan upaya bersama agar hubungan bilateral dua negara lebih berkembang di sela pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan mulai tanggal 31 Oktober mendatang.Keduanya juga diperkirakan membahas kunjungan Presiden Xi Jinping ke Korea Selatan, KTT antara Korea Selatan dan China, dan lainnya.Menteri Wang Yi menjelaskan upaya China untuk mencapai perdamaian dan kestabilan regional.Menteri Cho mengatakan bahwa Seoul ingin tetap berkomunikasi dengan China mengenai masalah Semenanjung Korea. Dia juga berharap agar hubungan antara Korea Utara dan China bermanfaat bagi denuklirisasi di Semenanjung Korea.Pernyataan Menteri Cho ditafsirkan sebagai permintaan kepada China agar bisa melakukan peran yang konstruktif menjelang pertemuan antara Perdana Menteri China Li Qiang dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di sela upacara peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea Utara yang jatuh pada 10 Oktober.