Pendaki Korsel Tewas dalam Badai Salju di Puncak Mera, Nepal

Photo : YONHAP News

Seorang pendaki asal Korea Selatan tewas di Puncak Mera, Nepal, setelah terjebak dalam badai salju saat turun gunung.Menurut Reuters dan media lokal, ketua Asosiasi Panduan Gunung Nasional Nepal, Tulsi Gurung, mengatakan bahwa helikopter penyelamat menemukan jenazah pada Senin (06/10) dari ketinggian sekitar 5.800 meter, sementara pemandu Sherpa pendaki tersebut diselamatkan di dekat lokasi.Pihak berwenang percaya korban berusia 46 tahun itu tewas akibat hipotermia setelah terjebak sejak Jumat (03/10) dalam kondisi badai salju yang parah.Laporan menyebutkan ratusan pendaki juga terjebak di sisi China Gunung Everest selama akhir pekan, meskipun sebagian besar telah diselamatkan dan dievakuasi ke tempat aman.Puncak Mera yang memiliki ketinggian 6.476 meter merupakan destinasi trekking populer yang terkenal dengan pemandangan panoramik Gunung Everest, Lhotse, Makalu, dan Cho Oyu. Puncak Mera terletak sekitar 31 kilometer di selatan Gunung Everest.