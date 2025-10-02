Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Pendaki Korsel Tewas dalam Badai Salju di Puncak Mera, Nepal

Write: 2025-10-07 16:10:12Update: 2025-10-07 16:19:16

Pendaki Korsel Tewas dalam Badai Salju di Puncak Mera, Nepal

Photo : YONHAP News

Seorang pendaki asal Korea Selatan tewas di Puncak Mera, Nepal, setelah terjebak dalam badai salju saat turun gunung. 
 
Menurut Reuters dan media lokal, ketua Asosiasi Panduan Gunung Nasional Nepal, Tulsi Gurung, mengatakan bahwa helikopter penyelamat menemukan jenazah pada Senin (06/10) dari ketinggian sekitar 5.800 meter, sementara pemandu Sherpa pendaki tersebut diselamatkan di dekat lokasi. 
 
Pihak berwenang percaya korban berusia 46 tahun itu tewas akibat hipotermia setelah terjebak sejak Jumat (03/10) dalam kondisi badai salju yang parah.
 
Laporan menyebutkan ratusan pendaki juga terjebak di sisi China Gunung Everest selama akhir pekan, meskipun sebagian besar telah diselamatkan dan dievakuasi ke tempat aman.
 
Puncak Mera yang memiliki ketinggian 6.476 meter merupakan destinasi trekking populer yang terkenal dengan pemandangan panoramik Gunung Everest, Lhotse, Makalu, dan Cho Oyu. Puncak Mera terletak sekitar 31 kilometer di selatan Gunung Everest.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >