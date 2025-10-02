Uni Eropa Berencana Naikkan Tarif Impor Baja jadi 50 Persen

Photo : YONHAP News

Uni Eropa mengumumkan rencana untuk mengurangi impor baja, serta mengikuti langkah Amerika Serikat yang memberlakukan kenaikan tarif impor.Komisi Eropa, yang menangani urusan perdagangan Uni Eropa, secara resmi mengumumkan rancangan peraturan pada Selasa (07/10) yang berisi langkah-langkah untuk melindungi industri baja Eropa.Kebijakan baru akan memasang tarif impor hingga 50 persen. Sementara total kuota baja yang diizinkan masuk turun ke angka 18,35 juta ton per tahun, berkurang rata-rata 43,7 persen dibanding periode hingga Juli 2024.Beberapa faktor penyebab pengurangan impor adalah mengacu pada kelebihan pasokan baja tahun 2013 dan menyelaraskan tarif impor AS.Wakil Presiden Komisi Eropa, Maroš Šefčovič, dalam jumpa pers menyatakan bahwa kuota impor nasional akan bervariasi tergantung pada hasil negosiasi bilateral.Kebijakan baru ini justru diperkirakan akan menjadi pukulan langsung bagi para eksportir Korea Selatan, mengingat Uni Eropa merupakan pasar luar negeri terbesar bagi produk baja Korea.Menanggapi situasi ini, pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif dengan merumuskan strategi negosiasi.Peraturan tersebut masih menunggu persetujuan dari Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, namun proses penerapannya dinilai akan berlangsung cepat.Setelah diadopsi, kebijakan ini akan menggantikan mekanisme pengamanan yang ada dengan peraturan yang lebih permanen, yang bertujuan untuk melindungi industri baja Eropa dari persaingan impor.