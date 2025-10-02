Pertahanan Korea Selatan Berperan Besar di Indo-Pasifik

Photo : YONHAP News

Deputi Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur sekaligus calon Asisten Menteri Pertahanan untuk Keamanan Indo-Pasifik, John Noh, menyatakan bahwa kemampuan pertahanan Korea Selatan dapat berperan penting dalam menghalangi langkah China yang semakin agresif.John Noh menyampaikan pernyataan tersebut dalam jawaban tertulis yang diserahkan kepada Komite Senat Angkatan Bersenjata menjelang sidang pada Selasa (07/10).Ia menyatakan bahwa berbagai kemampuan serangan jarak jauh, pertahanan udara dan rudal terpadu, ruang angkasa, serta peperangan elektronik merupakan bidang utama yang dapat memberikan dampak signifikan dalam memperkuat upaya pencegahan serangan dari Korea Utara maupun China.Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China. Ia juga menegaskan bahwa pasukan Korea Selatan mungkin perlu memainkan peran regional yang lebih luas jika ancaman militer China semakin meningkat.Noh menyebut aktivitas China di Laut Kuning dinilai untuk mengintimidasi Korea Selatan.Lebih lanjut, Noh menyebut bahwa apabila dirinya resmi menjabat, ia akan bekerja sama dengan para pejabat AS dan mitra mereka di Korea Selatan, serta mengusulkan langkah-langkah respons yang sesuai.Noh, yang merupakan keturunan Korea-Amerika, menegaskan bahwa prioritas pertahanan AS di kawasan Indo-Pasifik harus berfokus pada upaya pencegahan terhadap China, yang ia sebut sebagai ancaman militer paling serius di kawasan tersebut.