Lagu “KPop Demon Hunters” Kuasai Puncak Billboard Hot 100 dan 200

Photo : ⓒ Netflix, Inc.

Album lagu tema untuk film animasi Netflix “KPop Demon Hunters” berhasil merajai posisi teratas tangga lagu Billboard Hot 100 dan Billboard 200 di Amerika Serikat secara bersamaan.Menurut tangga lagu terbaru yang dirilis pada Selasa (07/10), lagu utama “Golden” berhasil mempertahankan posisinya di peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 selama delapan minggu berturut-turut, sementara albumnya naik satu peringkat untuk kembali merebut posisi teratas di Billboard 200.Pencapaian ini menandai kali kedua album lagu tema “KPop Demon Hunters” secara bersamaan menempati posisi teratas di dua tangga lagu utama Billboard.Delapan lagu dari album tersebut yang berhasil masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 minggu ini, yaitu “Soda Pop” di peringkat ke-7 dan “Your Idol” di peringkat ke-10. Sementara itu, “How It’s Done” menempati posisi ke-17 dan “What It Sounds Like” berada di posisi ke-27.Selain itu, album mini “Ex” milik grup P1Harmony memulai debutnya di peringkat ke-9 pada Billboard 200, disusul “Karma” dari Stray Kids di posisi ke-34 dan “Beautiful Chaos” dari Katseye di posisi ke-39.