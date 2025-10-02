Harga Pangan Melonjak Hampir 23% dalam 5 Tahun

Photo : YONHAP News

Harga pangan dan minuman non-alkohol melonjak 22,9% dalam lima tahun terakhir, jauh melampaui tingkat inflasi konsumen secara keseluruhan yang sebesar 16,2%.Berdasarkan laporan Badan Data Nasional yang dirilis pada Selasa (07/10), harga buah-buahan naik 35,2%, sementara harga susu, keju, dan telur naik 30,7% dalam periode yang sama.Produk roti dan biji-bijian juga mengalami kenaikan harga yang signifikan, dengan roti naik 38,5%, kue 31,7%, dan ramen 25,3%.Di antara minuman non-alkohol, harga kopi, teh, dan kakao melonjak 38,2 persen, sementara harga air kemasan, minuman ringan, dan jus naik 22,7 persen.Kenaikan harga tahunan untuk makanan dan minuman non-alkohol tetap tinggi, rata-rata sekitar empat hingga enam persen setiap tahun sejak 2020 — jauh di atas tingkat inflasi umum, yang berkisar antara 0,5 persen hingga 5,1 persen selama periode yang sama.Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa harga restoran dan akomodasi naik sebesar 24,8 persen, dengan harga makan di restoran naik 25,1 persen, mencerminkan kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja.