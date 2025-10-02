Korsel Masuk Daftar Indeks Obligasi Pemerintah Global pada April 2026

Photo : YONHAP News

Penyedia daftar indeks global FTSE Russell pada Selasa (07/10) mengonfirmasi bahwa Korea Selatan akan resmi masuk ke dalam daftar Indeks Obligasi Pemerintah Dunia (World Government Bond Index).Dalam hasil tinjauan semi tahunannya, FTSE Russell menyatakan bahwa inklusi Korea Selatan akan dimulai pada April 2026 dan selesai pada November 2026.Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan pada Rabu (08/10) menyatakan bahwa tinjauan FTSE Russell kali ini merupakan ulasan resmi terakhir sebelum inklusi efektif pada April tahun depan. Kementerian berharap bahwa pengumuman ini akan semakin meningkatkan prediksi pasar.Langkah ini juga diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar obligasi pemerintah Korea Selatan.Kementerian menegaskan bahwa ke depan pemerintah akan terus mendorong modernisasi pasar valuta asing dan pasar modal, agar investor asing dapat berinvestasi di pasar modal Korea secara lancar.Sebelumnya, FTSE Russell dalam tinjauan semi-tahunan pada Oktober tahun lalu mengumumkan Korea Selatan akan dimasukkan ke World Government Bond Index (WGBI) mulai November tahun ini, namun pada tinjauan yang diterbitkan Maret tahun ini jadwal tersebut diubah menjadi April tahun depan.