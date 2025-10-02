Kebijakan Bebas Visa Meningkatkan Wisatawan Korsel di China Hingga 40%

Photo : YONHAP News

Jumlah warga Korea Selatan yang mengunjungi China melonjak 40,6 persen pada delapan bulan pertama 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jauh melampaui pertumbuhan perjalanan ke Jepang.Menurut data yang dirilis Rabu (08/10) oleh Organisasi Pariwisata Korea dan Kementerian Kehakiman, sekitar 1,98 juta warga Korea Selatan melakukan perjalanan ke China antara Januari dan Agustus, naik 573.000 dari periode yang sama tahun lalu.Peningkatan tajam ini dikaitkan dengan kebijakan bebas visa 30 hari Beijing, yang berlaku sejak November 2024 dan akan berlaku hingga akhir tahun ini, yang mendorong aliran pengunjung bulanan yang stabil sekitar 250.000 hingga 260.000 orang.Sebagai perbandingan, perjalanan warga Korea Selatan ke Jepang hanya meningkat 5,1 persen pada periode yang sama, sementara kunjungan ke Vietnam turun 3,3 persen, dan perjalanan ke Filipina dan Thailand masing-masing turun 16 persen dan 16,8 persen.Pejabat pariwisata mengatakan bahwa pembebasan visa, ditambah dengan upaya China untuk menyelenggarakan lebih banyak acara budaya dan pariwisata, diperkirakan akan mempertahankan tren kenaikan perjalanan warga Korea Selatan ke kota-kota China dalam beberapa bulan mendatang.