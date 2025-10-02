Peringkat Korsel di Pasar Impor AS Merosot, dari 7 ke 10

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dinyatakan menempati peringkat ke-10 dalam daftar sepuluh besar negara pemasok impor Amerika Serikat untuk periode Januari-Juli tahun 2025.Menurut analisis Asosiasi Perdagangan Korea (KITA) terhadap data Departemen Perdagangan AS, posisi Korea Selatan di pasar impor AS melemah signifikan dibandingkan para pesaing utama, di tengah dampak kebijakan tarif Presiden Donald Trump.Sembilan pemasok utama yang berada di atas Korea Selatan adalah Meksiko (15,0 persen), Kanada (11,2 persen), China (9,4 persen), Vietnam (5,2 persen), Taiwan (4,9 persen), Irlandia (4,6 persen), Jerman (4,5 persen), Jepang (4,2 persen), dan Swiss (4,2 persen).Pada Januari-Juli, Amerika Serikat mengimpor barang senilai 75,6 miliar dolar AS dari Korea Selatan. Angka itu menyumbang sekitar 3,7 persen dari total impor Amerika.Sesaat sebelum pemerintahan Presiden Donald Trump, pangsa Korea Selatan pada tahun 2024 mencapai 4,0 persen, menempatkannya di peringkat ke-7.Berdasarkan data Asosiasi Perdagangan Korea (KITA), ini merupakan tingkat terendah sejak 1988, ketika asosiasi tersebut mulai menganalisis dan mengelola data terkait. Sejak 2009 Korea Selatan konsisten bertahan di peringkat 6 dan 7 selama 15 tahun berturut-turut.Penurunan peringkat yang tajam menunjukkan bahwa Korea Selatan lebih terdampak negatif oleh kebijakan tarif.Penurunan posisi Korea Selatan di pasar impor AS dipicu oleh penerapan tarif tinggi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap produk ekspor utama Korea, mulai dari otomotif, baja, hingga mesin, baik secara langsung maupun tidak langsung.Sementara itu, Taiwan, Irlandia, dan Swiss yang tahun lalu berada di bawah Korea Selatan, tahun ini peringkatnya berhasil meningkat.