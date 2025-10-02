Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

25,3% Layanan Online Pulih Pasca Kebakaran di Pusat Data Korsel

Write: 2025-10-08 16:00:22Update: 2025-10-08 16:30:41

25,3% Layanan Online Pulih Pasca Kebakaran di Pusat Data Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan menyatakan hingga pukul 6.00 Rabu (08/10), 164 dari 647 sistem layanan pemerintah yang terdampak telah pulih dan kembali online.

Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, portal kerja internal Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata juga telah berhasil dipulihkan hari ini.

Sebelumnya, beberapa sistem lain juga sudah pulih seperti Business Support Plus milik Kementerian UKM dan Startup, layanan email internal Komisi Penyiaran dan Komunikasi, serta Harmony System, yakni jaringan internet kerja internal milik Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan.

Kebakaran terjadi di pusat data milik negara di Daejeon pada 26 September. Kebakaran terjadi saat penggantian baterai lithium, yang mengakibatkan gangguan luas pada layanan pemerintah online.
