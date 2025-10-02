Korsel Siapkan Paket Kebijakan untuk Industri Baja

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Moon Shin-hak mengatakan, industri baja Korea Selatan tengah menghadapi kesulitan akibat kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.Ia menambahkan, pemerintah berencana merilis paket kebijakan bersama lintas kementerian pada bulan Oktober untuk memajukan dan meningkatkan daya saing industri baja.Wakil Menteri Moon menyampaikan rencana itu saat meninjau kondisi ekspor di Pelabuhan Incheon pada Kamis (09/10). Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari langkah untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi para eksportir baja.Pemerintah akan meluncurkan produk penjaminan ekspor baru yang melibatkan perusahaan baja, sektor keuangan, serta lembaga keuangan publik, dengan total dukungan sekitar 400 miliar won.Ia juga menyampaikan bahwa paket kebijakan industri baja yang akan diumumkan akan mencakup berbagai langkah, antara lain penetapan arah kebijakan untuk setiap jenis produk dalam menghadapi kelebihan pasokan global, penguatan langkah pertahanan perdagangan terhadap impor yang tidak adil, serta dukungan perluasan investasi dalam transformasi menuju industri baja rendah karbon dan bernilai tambah tinggi.Selain itu, pemerintah juga akan berupaya untuk memperkuat sistem manajemen keselamatan dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara pelaku industri.