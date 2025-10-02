Bahasa dan Huruf Korea Jadi Sumber Utama Penyebaran Budaya

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar huruf dan bahasa Korea bisa menjadi sarana untuk berbagi budaya untuk menuntun masa depan.Dalam pidato pada peringatan Hari Hangul ke-579 yang digelar di Seoul pada Kamis (09/10), Kim menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat bersuka cita dan bersyukur karena bahasa dan huruf Korea kini menjadi sumber utama dari budaya Korea.Ia menuturkan bahwa lebih dari 140 ribu warga asing di 87 negara kini mempelajari bahasa dan budaya Korea melalui King Sejong Institute di seluruh dunia. Banyak juga anak muda yang menikmati budaya Korea.Pemerintah berencana akan memperluas jaringan King Sejong Institute agar lebih banyak masyarakat dunia dapat mempelajari bahasa dan budaya Korea. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga akan membangun sumber informasi berbasis bahasa Korea dengan memanfaatkan kecerdasan buatan.Di sisi lain, Perdana Menteri Kim menyinggung KTT APEC yang akan digelar di Gyeongju pada akhir bulan ini. Ia mengatakan, para pemimpin politik dan ekonomi dunia akan berkumpul untuk mencari visi baru bagi kerja sama dan kemakmuran bersama.Pemerintah tengah melakukan persiapan akhir secara maksimal supaya pertemuan ini menjadi ‘K-APEC unggulan’ yang lebih baik dari KTT APEC sebelumnya.Selanjutnya ia menambahkan bahwa selama gelaran KTT APEC, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai program untuk memperkenalkan keunggulan dan kreativitas budaya Korea, termasuk huruf Hangul, ke seluruh dunia.