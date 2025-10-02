Registrasi Kendaraan Listrik di Korsel Tembus Angka 800 Ribu Unit

Photo : KBS News

Jumlah registrasi kendaraan listrik (EV) secara kumulatif di Korea Selatan telah melampaui angka 800 ribu unit.Berdasarkan data registrasi kendaraan dari Kementerian Transportasi, jumlah kendaraan listrik yang terdaftar di Korea mencapai sebanyak 822 ribu unit hingga akhir Agustus tahun ini.Penghitungan tersebut menunjukkan lonjakan sekitar 30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, saat jumlahnya tercatat 635 ribu unit.Jumlah kumulatif kendaraan listrik di Korea Selatan tercatat telah melampaui angka 100 ribu unit pada Maret 2020, dan melampaui angka 500 ribu unit pada September 2023.Jika tren ini berlanjut, jumlah kendaraan listrik di Korea Selatan diperkirakan akan menembus angka satu juta unit pada tahun depan.Dari total sekitar 26,43 juta unit kendaraan yang terdaftar di Korea Selatan, kendaraan listrik dan hibrida kini menyumbang sekitar 12 persen. Kendaraan hibrida sendiri tercatat mencapai lebih dari 2,37 juta unit, naik hampir 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.