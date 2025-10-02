Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Georgia Apresiasi Perusahaan Korsel yang Buka Lapangan Kerja untuk Warga

Write: 2025-10-09 14:31:12Update: 2025-10-09 14:43:07

Photo : YONHAP News

Komisioner bidang ekonomi negara bagian Georgia, Amerika Serikat, menyampaikan terima kasih atas investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan, yang menjadi mitra penting dalam pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Georgia sempat menjadi lokasi penahanan besar-besaran terhadap warga Korea Selatan oleh Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) bulan lalu.

Menteri Pembangunan Ekonomi Georgia, Pat Wilson, pada Rabu (08/10) menghadiri acara peringatan Hari Kelahiran Bangsa Korea (Gaecheonjeol) yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Korea di Atlanta. 

Dalam sambutannya, Wilson tidak secara langsung menyinggung insiden penahanan warga Korea Selatan, namun ia berulang kali menekankan pentingnya investasi dan kontribusi perusahaan-perusahaan Korea dalam menciptakan lapangan kerja di Georgia.

Wilson memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Korea telah berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja di Georgia lebih banyak dibandingkan negara mana pun. Lebih lanjut, ia mengatakan, melalui proyek-proyek yang inovatif dan berteknologi tinggi, perusahaan Korea telah menjadi investor terbesar di negara bagian Georgia.

Ia melanjutkan, berkat investasi dan penciptaan lapangan kerja oleh perusahaan-perusahaan Korea, puluhan ribu warga Georgia kini dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. 

Wilson mengatakan bahwa ia bersama Gubernur Georgia Brian Kemp akan segera berkunjung ke Korea Selatan untuk terus mempererat hubungan yang telah terjalin antara Korea dan negara bagian Georgia.
