Photo : KBSN

Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC), festival musik K-pop bertajuk “2025 APEC Music Festa” akan digelar pada pukul 18.00 hari Jumat (10/10) di Gyeongju Citizens Arena, Hwangseong Park, Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara.Acara ini diselenggarakan untuk mendoakan kesuksesan penyelenggaraan KTT APEC, sekaligus memperkenalkan keragaman dan keunggulan budaya Korea kepada dunia melalui K-pop yang telah menjadi konten budaya global.Konser ini akan dimeriahkan oleh penampilan bintang K-pop seperti Billlie, NCT Wish, IZNA, KickFlip, dan Hearts2Hearts. Sebanyak 13 grup akan memeriahkan panggung yang melambangkan hubungan antara seribu tahun sejarah masa lalu dan seribu tahun masa depan, dengan pertunjukan spektakuler selama sekitar dua jam.APEC Music Festa akan disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube KBS K-pop. Selain itu, siaran susulan dari acara ini juga akan ditayangkan melalui channel KBS2 dan KBS World.Gubernur Provinsi Gyeongsang Utara, Lee Cheol-woo, mengatakan bahwa APEC Music Festa bukan sekadar pertunjukan, melainkan diharapkan menjadi ajang diplomasi budaya yang akan memperkenalkan posisi budaya Gyeongju dan Korea Selatan kepada dunia.