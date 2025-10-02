Korea Selatan Menyambut Fase Pertama Perjanjian Damai Israel-Hamas

Photo : AFP / Yonhap News

Pemerintah Korea Selatan menyambut baik fase pertama perjanjian damai yang ditandatangani antara Israel dan Hamas.Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis (10/10), Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka sangat menghargai inisiatif Presiden AS Donald Trump dalam perjanjian tersebut, serta upaya mediasi negara-negara tetangga seperti Qatar, Mesir, dan Turki.Pernyataan ini dikeluarkan setelah Israel dan kelompok militan Palestina menandatangani rencana perdamaian, yang mencakup pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel ke garis yang disepakati.Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah Seoul berharap agar semua sandera segera dibebaskan dan kondisi kemanusiaan di Gaza membaik melalui implementasi yang setia terhadap perjanjian tersebut.Mereka juga mengharapkan agar perjanjian terbaru ini menjadi titik balik kritis dalam pemulihan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.Kementerian tersebut menegaskan kembali bahwa Korea Selatan akan terus berpartisipasi secara aktif dalam upaya internasional untuk mempromosikan perdamaian di Timur Tengah, termasuk realisasi solusi dua negara.