Son Heung-min Masuk 15 Kandidat Penyerang Terbaik Liga Premier Inggris

Photo : YONHAP News

Bintang sepak bola Korea Selatan, Son Heung-min masuk dalam daftar 15 kandidat penyerang terbaik sepanjang masa versi Liga Premier Inggris (EPL).Melalui akun media sosial resminya pada Rabu (08/10) EPL meminta para penggemar untuk memilih 'penyerang terbaik dalam sejarah Premier League' dan merilis daftar kandidat.Daftar tersebut mencakup nama-nama besar seperti Erling Haaland, Sergio Agüero, Thierry Henry, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, dan Alan Shearer, bersama dengan Son Heung-min.Son bermain untuk Tottenham Hotspur selama 10 tahun sejak 2015, mencatatkan 454 penampilan resmi dengan 127 gol di EPL, 19 gol di kompetisi domestik, dan 27 gol di kompetisi Eropa, serta memberikan 101 assist.Secara khusus, ia mencetak 23 gol pada musim 2021-2022 dan meraih gelar top skor bersama Salah, serta berkontribusi dalam gelar juara Liga Eropa UEFA pada Mei 2024.Saat ini, Son berbagi posisi sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam pertandingan A Match bersama mantan pelatih Cha Bum-kun dan pelatih saat ini Hong Myung-bo.Jika tampil dalam laga persahabatan melawan Brasil pada 10 Oktober, Son akan mencatatkan rekor tunggal sebagai pemain Korea Selatan dengan penampilan terbanyak dalam pertandingan internasional A Match.