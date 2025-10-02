Photo : YONHAP News

Lagu "Spring Day" dari boy group BTS berhasil masuk dalam daftar "Lagu Terbaik Abad ke-21" yang dipilih oleh majalah musik Amerika, Rolling Stone.Rolling Stone menempatkan lagu "Spring Day" BTS di posisi ke-37 dalam daftar "The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far" yang mereka rilis di situs resminya pada tanggal 8 Oktober ini.Rolling Stone mengulas, "Spring Day" adalah lagu khas dari BTS yang menggambarkan manusia yang transenden yang melalui proses pemulihan perasaan serta harapan yang mekar di tengah kehilangan."Spring Day" adalah lagu utama dari album repackage studio kedua BTS yang dirilis pada tahun 2017, "YOU NEVER WALK ALONE." Lagu ini sangat dicintai sampai tercatat sebagai yang pertama dalam sejarah yang melampaui 1 miliar streaming kumulatif di platform musik Melon.Selain BTS, lagu-lagu dari girl group K-pop seperti BLACKPINK, Girls' Generation (SNSD), dan NewJeans juga termasuk dalam daftar yang dirilis oleh Rolling Stone tersebut.BLACKPINK menduduki posisi ke-142 dengan lagu hit mereka "DDU-DU DDU-DU" yang dirilis pada tahun 2018.Girls' Generation menempati posisi ke-170 dengan "Gee" sementara NewJeans berada di posisi ke-206 dengan lagu "Hype Boy."