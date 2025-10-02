30,6% Sistem Online Layanan Pemerintah Pulih setelah Kebakaran Pusat Data Informasi

Photo : YONHAP News

Pemerintah menyatakan telah memulihkan lebih dari 30 persen dari 709 sistem informasi administrasi yang terdampak kebakaran di Pusat Layanan Sumber Informasi Nasional dua minggu lalu.Menurut Pusat Penanganan Bencana dan Keamanan Nasional, hingga pukul 12.00 hari Jumat (10/10), 217 sistem atau 30,6 persen dari total sistem yang terdampak kebakaran telah dipulihkan.Sebanyak 47 sistem dipulihkan selama liburan Chuseok yang berlangsung seminggu mulai 3 Oktober, mewakili sekitar 22 persen dari 214 layanan yang dipulihkan selama periode tersebut.Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan pada Kamis (09/10) menyatakan bahwa 709 sistem informasi administrasi terdampak kebakaran, bukan 647 seperti laporan awal.Sistem yang dipulihkan yaitu Pusat Pengadaan Publik, Pusat Perbelanjaan Terintegrasi Baru, Sistem Manajemen Arsip Permanen Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, serta Sistem Dukungan Urusan Majelis Nasional Kementerian Ekonomi dan Keuangan.