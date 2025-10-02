Korsel dan AS Gelar Dialog Strategis Wamenlu di Seoul

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri I Park Yun-joo dan rekannya dari AS, Allison Hooker mengadakan Dialog Strategis Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan AS yang ke-10.Keduanya membahas masalah Semenanjung Korea di Seoul pada Jumat (10/10). Pertemuan ini kembali terjadi setelah dialog terakhir yang berlangsung empat tahun lalu tepatnya pada Juli 2021.Menjelang KTT APEC di Gyeongju yang akan digelar akhir bulan ini dan kemungkinan pertemuan antara kedua pemimpin negara, kedua pihak membahas modernisasi aliansi Korea Selatan dan AS serta koordinasi kebijakan terhadap Korea Utara.Hooker diketahui menangani isu-isu kebijakan regional dan bilateral di Kementerian Luar Negeri AS, termasuk hubungan Korea Selatan dan AS serta Korea Utara dan AS.