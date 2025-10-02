JCS: Parade Militer Korut Kemungkinan Digelar Malam Hari

Photo : KBS News

Otoritas militer Korea Selatan menilai bahwa kemungkinan besar Korea Utara akan mengadakan parade militer untuk peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh pada malam hari Jumat (10/10).Kepala Staf Gabungan (JCS) pada Jumat mengatakan bahwa Korea Utara sedang melakukan latihan dengan peralatan dan rudal dan kemungkinan besar parade akan berlangsung pada malam hari.Sejak Oktober 2020, parade militer untuk memperingati berdirinya Partai Buruh selalu digelar pada malam hari.JCS juga mengatakan, diperkirakan akan turun hujan sekitar 1mm per jam mulai sore hari di Korea Utara, jadi parade militer masih memungkinkan, tapi kekuatan udara mungkin akan terpengaruh.Sebelumnya, JCS telah mengungkapkan bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan parade militer berskala besar dengan puluhan ribu peserta.Parade kali ini juga menarik perhatian dunia karena kemungkinan akan menampilkan rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru Korea Utara, Hwasong-20, yang dikabarkan sedang dikembangkan.Saat ini, rudal dan senjata yang akan digunakan dalam parade dilaporkan masih tertutup oleh penutup pelindung.