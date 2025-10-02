Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Antar-Korea

JCS: Parade Militer Korut Kemungkinan Digelar Malam Hari

Write: 2025-10-10 15:20:41Update: 2025-10-10 16:02:04

JCS: Parade Militer Korut Kemungkinan Digelar Malam Hari

Photo : KBS News

Otoritas militer Korea Selatan menilai bahwa kemungkinan besar Korea Utara akan mengadakan parade militer untuk peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh pada malam hari Jumat (10/10).  

Kepala Staf Gabungan (JCS) pada Jumat mengatakan bahwa Korea Utara sedang melakukan latihan dengan peralatan dan rudal dan kemungkinan besar parade akan berlangsung pada malam hari.

Sejak Oktober 2020, parade militer untuk memperingati berdirinya Partai Buruh selalu digelar pada malam hari. 

JCS juga mengatakan, diperkirakan akan turun hujan sekitar 1mm per jam mulai sore hari di Korea Utara, jadi parade militer masih memungkinkan, tapi kekuatan udara mungkin akan terpengaruh.

Sebelumnya, JCS telah mengungkapkan bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan parade militer berskala besar dengan puluhan ribu peserta.

Parade kali ini juga menarik perhatian dunia karena kemungkinan akan menampilkan rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru Korea Utara, Hwasong-20, yang dikabarkan sedang dikembangkan. 

Saat ini, rudal dan senjata yang akan digunakan dalam parade dilaporkan masih tertutup oleh penutup pelindung.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >