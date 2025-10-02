Lee Mengunjungi Pusat Data Informasi Layanan Online untuk Pantau Pemulihan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengunjungi Pusat Data Informasi Nasional yang kebakaran dua minggu lalu di Daejon.Menurut kantor kepresidenan pada Jumat (10/10), Lee memeriksa proses pemulihan yang sedang berlangsung di Pusat Layanan Sumber Informasi Nasional (NIRS), sambil mengucapkan terima kasih dan memberi semangat kepada karyawan yang terus bekerja selama liburan Chuseok.Juru bicara kepresidenan Kim Nam-joon mengatakan Lee, yang sedang cuti tahunan pada Jumat, mengunjungi pusat tersebut mengingat kejadian serius yang kini masih terus ditangani dengan tingkat pemulihan 30 persen.Setelah inspeksi, Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung menyampaikan proses pemulihan, langkah darurat dan kendala yang dihadapi para pekerja di lapangan. Lee pun membalas supaya pemulihan dilakukan dengan cepat dan segera mengambil langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.Kunjungan ini terjadi setelah partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), mengkritik penampilan Lee di program hiburan lokal disaat jaringan administrasi negara mengalami gangguan.