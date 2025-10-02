Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

KOSPI Naik 1,7%, Lampaui Level 3.600 Untuk Pertama Kalinya

Write: 2025-10-10 16:03:08Update: 2025-10-10 17:00:49

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) kembali berhasil mencetak rekor tertinggi, melampaui level 3.600 setelah libur panjang Chuseok.

Pada perdagangan Jumat (10/10), KOSPI bergerak meningkat 61,39 poin, naik 1,73%, ditutup di level 3.610,60.

Sementara itu, KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi, ikut naik 5,24 poin atau 6,1% menjadi 859,49. 

Di pasar valuta asing Seoul, nilai tukar mata uang won melemah 21,0 won terhadap dolar AS, mengakhiri sesi perdagangan hari ini di angka 1.412,0 won per dolar.
