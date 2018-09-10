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申ジエ、9打差圧勝　日本女子プロゴルフ

Write: 2018-09-10 11:17:06

申ジエ、9打差圧勝　日本女子プロゴルフ

日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯は9日、最終ラウンドが行われ、申ジエが大会記録の通算16アンダーで優勝しました。
2位と9打差でした。
申ジエは先週のレディスゴルフトーナメントでも優勝していて、日本ツアー通算20勝目、史上10人目のメジャー3冠を達成しました。
申ジエは2週連続優勝したことで賞金ランキングのトップに立ち、今シーズン日本ツアー賞金女王に輝く可能性が出ています。
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