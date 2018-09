Photo : YONHAP News

男性7人組人気グループの防弾少年団の新しいアルバム「LOVE YOURSELF 結 Answer」が、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得しました。所属事務所によりますと、先月24日にリリースした防弾少年団の新たしいアルバム「LOVE YOURSELF 結 Answer」は、日本で1週間で14万1000枚を売り上げ、9月17日付けのオリコン週間アルバムランキングで1位となったということです。防弾少年団がオリコンチャートで1位となったのは、おととし9月の「YOUTH」、去年9月の「LOVE YOURSELF 承 Her」、ことし4月の「FACE YOURSELF」に次いで4作目となります。「LOVE YOURSELF 結 Answer」は、アメリカのビルボードのメイン・アルバムチャート「ビルボード200」でも1位となっています。