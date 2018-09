ABCの朝番組に出演　防弾少年団

韓国の男性ヒップホップグループの防弾少年団(BTS)が、アメリカのABC放送の朝の情報番組「グッド・モーニング・アメリカ(Good Morning America·GMA)」に出演しました。ニューヨーク・マンハッタンのタイムズスクエア一帯は、メンバーが登場する前から、防弾少年団のイメージカラーの紫色の服を着たファンが集まりました。防弾少年団は、現地時間の26日に放送された「グッド・モーニング・アメリカ」に午前8時30分頃から出演し、新曲「アイドル(IDOL)」を披露しました。司会者のロビン・ロバーツとマイケル・ストレイハンは、防弾少年団について「世界最高のボーイバンド(The biggest Boy band in the world)」だと紹介しました。防弾少年団は、番組の中で国連総会で演説した感想や、10月6日にニューヨークのシティ・フィールド・スタジアムで行われる予定の公演などについて語りました。防弾少年団は、これに先立って25日夜、NBC放送の人気トーク番組の「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)」にも出演しています。防弾少年団は、ことしアメリカで、新年番組 の「ディック・クラークのニュー・イヤーズ・ロッキン・イブ(Dick Clark's New Year's Rockin' Eve)」を手はじめに、5月には「エレンの部屋(The Ellen DeGeneres Show)」、6月には「レイト×2ショー with ジェームズ・コーデン(The Late Late Show with James Corden)、9月には「アメリカズ・ゴット・タレント(America's Got Talent)」、「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」と「グッド・モーニング・アメリカ」に出演しました。これらによって防弾少年団は、ことしアメリカの放送局3社、ABC, CBS, NBCの人気番組に全て出演しました。