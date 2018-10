Photo : YONHAP News

世界で活躍する男性グループ防弾少年団(BTS)が表紙を飾ったアメリカの週刊誌「タイム誌」のアジア版が韓国で正式販売する前から初回予約販売分が売り切れました。インターネット書店のYes24は11日、BTSが表紙に載っている10月22日付けのタイム誌アジア版の初回輸入分1万3000冊が売り切れ、2回目の輸入分での予約販売に入ったと発表しました。これとともにタイム誌のアジア版は8日から10日までの3日間、Yes24の外国書籍部門日間ベストセラー1位になっていたと、Yes24伝はえました。Yes24によりますと、アジア各国から追加入庫についての問い合わせが殺到しているということです。タイム誌は、11日、10月22日付けの最新号の表紙に防弾少年団の写真が載るという告知とともに、「BTSはどうやって世界をまたにかけているか(How BTS Is Taking Over the World)」というタイトルの記事をオンライン版に掲載しました。