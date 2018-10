防弾少年団　スティーヴ・アオキの新曲でコラボ

世界で活躍する男性グループ防弾少年団がコラボレーションした、日系アメリカ人DJのスティーヴ・アオキの新曲「Waste It On Me」が現地時間25日にリリースされました。スティーヴ・アオキは現地時間の24日、自身のSNSに「防弾少年団とコラボレーションした新曲が25日、リリースされる」と投稿しました。新曲のタイトルは、「Waste It On Me」で、防弾少年団は、フィーチャー・アーティストと参加しています。防弾少年団とスティーヴ・アオキのコラボレーションは、今回が3回目です。去年11月にコラボレーションした防弾少年団の「MIC Drop」のリミックスバージョンは、10週連続でビルボードチャートのホット100に入るなど、人気を集めました。この曲は、アメリカレコード協会による売上50万枚以上のゴールド認定も受けています。また、ことし5月には防弾少年団の3枚目のフルアルバム「LOVE YOURSELF 轉 Tear」の収録曲「The Truth Untold」でもコラボレーションしました。一方、防弾少年団は来月、日本で「LOVE YOURSEL」コンサートツアーを行います。