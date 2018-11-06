大学修学能力試験日　証券取引所の開始・終了1時間繰り下げ

日本のセンター試験に当たる大学入学のための修学能力試験が今月15日、全国で一斉に行われることから、受験生に配慮して、試験日の証券取引所の取引開始時間と終了時間が1時間繰り下げられることになりました。韓国取引所が5日、発表したところによりますと、試験日の有価証券市場と店頭市場・コスダック市場の取引開始時間を、通常より1時間遅い午前10時に、終了時間も通常より1時間遅い午後4時30分にそれぞれ繰り下げるということです。