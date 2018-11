Photo : YONHAP News

韓国の人気ガールズグループ、BLACKPINK(ブラックピンク)が来月5日、日本で初めてのフルアルバム「BLACKPINK IN YOUR AREA」をリリースします。所属事務所のYGエンターテインメントが13日、発表しました。「BLACKPINK IN YOUR AREA」には、デビュー曲の「BOOMBAYAH」から最新曲の「DDU―DU DDU―DU」まで合わせて9曲が収録されました。DVDには、これまで公開されたすべてのミュージックビデオとことし8月26日に千葉の幕張メッセで開いたコンサートのライブ映像が収められました。BLACKPINKは来月24日、海外のガールズグループとしては初めて、京セラドーム大阪でコンサートを開きます。続いて、来年1月12日と13日にタイ・バンコク、20日にインドネシア・ジャカルタ、26日に香港、2月2日にフィリピン・マニラ、15日にシンガポール、23日にマレーシア・クアラルンプール、3月3日に台湾・台北でコンサートを開きます。