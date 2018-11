女優としても活躍している歌手のBoAが年末に、3年4か月ぶりにコンサートを開きます。所属事務所のSMエンターテインメントが27日、発表したところによりますと、BoAは来月29日と30日に、ソウル広津(クァンジン)区のYES24ライブホールで「BoA The Live 2018 in Seoul」を開催するということです。BoAがコンサートを開催するのは2015年8月以来です。BoAは、ことし1月のシングルアルバム「NEGA DOLA」、2月のミニアルバム「ONE SHOT, TWO SHOT」に続いて、先月、9枚目のフルアルバム「WOMAN」をリリースしています。また、バラエティー番組にも出演するなど、幅広く活動しています。チケットは来月4日午後8時から、チケットサイト「YES24」で購入できます。