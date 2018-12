BTSが｢2018MAMA｣で3年連続大賞

Photo : YONHAP News

防弾少年団(BTS)が2018年Mnetアジアンミュージックアワーズ(MAMA)で3年連続大賞を受賞し、4冠に輝きました。防弾少年団は12日午後7時にさいたまスーパーアリーナで開かれた CJ ENMの主催の音楽イベント「2018 MAMA FANS' CHOICE in JAPAN」で、大賞に当たる「WORLDWID ICON OF THE YEAR(ワールドワイド・アイコン・オブ・ザ・イヤー)」をはじめ「WORLDWIDE FANS‘ CHOICE TOP10(ワールドワイド・ファンズ・チョイス・トップ10)」「FAVORITE MUSIC VIDEO(フェイバリット・ミュージック・ビデオ)」、「FAVORITE DANCE ARTIST MALE(フェイバリット・ダンスアーティスト・メール)」の4つの賞を受賞しました。これで防弾少年団は3年連続大賞受賞となりました。今回の受賞式では、SNSで意見を交換する音楽ファンのトレンドを反映し100%ファンの選択で受賞者が決めています。ことし10年目を迎える「MAMA」は今年韓国、日本、香港で開かれることになり、10日には韓国で新人賞と専門分野を中心とした授賞式があり、12日の日本に続き、14日には香港で授賞式が開かれます。