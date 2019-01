防弾少年団の「DNA」のMV　再生6億回突破

Photo : YONHAP News

韓国の男性グループ、防弾少年団BTSがおととし9月にリリースした「DNA」のミュージックビデオが、韓国のグループとしては初めて、動画共有サイトのユーチューブで再生回数6億回を超えました。所属事務所によりますと、「DNA」のミュージックビデオは9日午後7時過ぎにユーチューブでの再生回数が6億回を超えたということです。「DNA」は、去年9月にリリースしたミニアルバム「LOVE YOURSELF 承 Her」のタイトル曲で、ビルボードのメインチャート「HOT100」に4週連続でランクインし、去年2月には、アメリカ・レコード産業協会によるゴールドデジタルシングルの認定を受けました。防弾少年団のミュージックビデオは、「FIRE」、「DOPE」、「FAKE LOVE」、「MIC Drop(Steve Aoki Remix)」が再生回数4億回、「血、汗、涙(Blood Sweat & Tears)、「Save ME」、「IDOL」が3億回を突破しています。また、「Not Today」、「Boy In Luv」、「Spring Day」、「IDOL」が2億回、「Danger」、「I NEED U」、「ホルモン戦争」、「Just One Day」が1億回を突破しています。