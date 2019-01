防弾少年団　映画「LOVE YOURSELF IN SEOUL」が26日に公開

Photo : KBS News

韓国の男性グループ、BTS防弾少年団のコンサートの様子を収めた映画が今月26日、世界で同時に封切られます。映画配給会社のCJ CGVが15日、発表したところによりますと、防弾少年団のソウルでのコンサートの様子を収めた映画「LOVE YOURSELF IN SEOUL」を、3面270度で映像が楽しめる「スクリーンX」でも公開するということです。スクリーンXバージョンは、42台のカメラでメンバーの華やかなパフォーマンスをとらえたもので、実際のコンサートに立ち会っているような臨場感が味わえます。「LOVE YOURSELF IN SEOUL」は、去年8月25日と26日にソウル蚕室(チャムシル)オリンピック・メインスタジアムに9万人の観客を集めて行われたコンサートの様子を収めています。防弾少年団は、このソウル・コンサートを手始めに、北米、ヨーロッパ、アジアなど20か国でコンサートツアー「LOVE YOURSELF」を行っています。また、去年11月に封切られた防弾少年団の初めてのドキュメンタリー映画「Burn the Stage: the Movie」が今月18日夜11時から「ユーチューブ・オリジナル」で公開されます。