Photo : YONHAP News

アメリカのホワイトハウスが25日、2回目の米朝首脳会談の記念コインを公開しました。今回の記念コインは、片面の上段に「New Avenue Towards Peace(平和に向けた新たな道)」、その下にハングルで「一つの平和、3人の指導者」と書かれ、さらにその下に、アメリカのトランプ大統領、韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領、北韓の金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長の名前が記されました。また、中央には2回目の首脳会談を意味する「2」と「PEACE SUMMIT(平和会談)」が刻まれました。もう片面には、韓国の国旗の太極旗(テグッキ)を中心として左右に米国の星条旗と北韓の国旗があしらわれ、「A Turing Point - Working Towards Complete Denuclearization of the Korean Peninsula(転換点 – 韓半島の完全な非核化に向けた努力)」という言葉が刻まれました。「韓半島の完全は非核化に向けた努力」は、去年6月にシンガポールで開かれた1回目の米朝首脳会談で合意された4つの項目のうち、3番目の項目です。1回目の米朝首脳会談で北韓の具体的な非核化措置を引き出せなかったという批判が上がっただけに、今回は非核化の合意に集中するというトランプ政権の決意が込められているとされます。