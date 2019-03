TWICE　大阪でのドームコンサートチケット、1分で全席売り切れ

Photo : YONHAP News

韓国のガールズグループTWICE(トゥワイス)の日本コンサートのチケットが予約販売開始から1分で全席売り切れました。所属事務所のJYPエンターテインメントが5日、発表したところによりますと、TWICEが京セラドーム大阪で開くコンサートチケットの予約販売を3日に開始したところ、1分で全席売り切れたということです。TWICEは、今月20日と21日に京セラドーム大阪、29日と30日に東京ドーム、来月6日にナゴヤドームで合わせて5回のコンサートを開きます。初めは、4回のコンサートを開く予定でしたが、チケットの販売が好調で、回数を増やしたということです。5回のコンサートの観客数は、合わせて21万人に上ります。ツアーのタイトルは「TWICEドームツアー2019#Dreamday」で、日本デビューしたときからの夢だったドームコンサートが叶い、ファンとの素敵な時間を楽しみたいという気持ちを込めたということです。一方、TWICEは6日、日本での新しいアルバム「#TWICE2」をリリースします。アルバムには、「LIKEY」、「HEART SHAKER」、「WHAT IS LOVE?」、「DANCE THE NIGHT AWAY」、「YES OR YES」の韓国語版と日本語版の合わせて10曲が収録されます。また、8日にはテレビ朝日の歌番組「ミュージックステーション」に出演します。