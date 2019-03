Photo : YONHAP News

韓国の7人組男性アイドルグループ、防弾少年団の来月12日に発売予定の新しいアルバム「MAP OF THE SOUL: PERSONA」が、通販サイトのアマゾンで予約販売1位となり、4つのアルバムが連続で1位を記録しました。所属事務所が14日、明らかにしたところによりますと、防弾少年団が来月12日に世界で同時発売するアルバム「MAP OF THE SOUL: PERSONA」は現地時間の13日、アマゾンでの予約販売開始かから1日で、「CDs & レコード」部門でベストセラー1位になったということです。ベストセラー1位は、2017年9月の「LOVE YOURSELF 承 Her」、去年5月の「LOVE YOURSELF 轉 Tear」、去年8月の「LOVE YOURSELF 結 Answer」に続いて4枚目となります。防弾少年団は、新しいアルバムの発売直後の来月13日、アメリカNBCの長寿バラエティ番組「サタデー・ナイト・ライブ(Saturday Night Live)」に出演して、新曲を披露します。