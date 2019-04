Photo : YONHAP News

「BLACKPINK」の新曲「KILL THIS LOVE」のミュージックビデオが公開から3日も経たないうちに、動画共有サイト「ユーチューブ」の再生回数が1億回を超え、最短記録となりました。「BLACKPINK」が今月5日に公開したニューEPアルバムのタイトル曲「KILL THIS LOVE」のミュージックビデオは、62時間で「ユーチューブ」の再生回数が1億回を超えました。「KILL THIS LOVE」のミュージックビデオは、「愛を殺せ」という内容だけあり、クラシカルなイメージや、ポップ、ストリート、モード、ミリタリーなど、目まぐるしく変わるモチーフのセットでメンバー4人がクールで刺激的なパフォーマンスを披露し、話題を呼んでいます。「KILL THIS LOVE」は、アメリカを含む世界37の地域でオンラインサービス「iTunes」トップソングの1位を獲得しています。なかでも、アメリカでの「iTunes」トップソング1位は、韓国のガールズグループとしては初めてで、世界のガールズグループでも15年ぶりということで、注目を集めています。