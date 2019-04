Photo : YONHAP News

日本でも活動している韓国の7人組男性アイドルグループのBTS防弾少年団の新しいアルバムがアメリカビルボードのメインアルバムチャートで3度目の1位を獲得しました。ビルボードが現地時間の15日に掲載したホームページによりますと、防弾少年団が12日にリリースした新しいアルバム「Map of the soul: Persona」は、メインアルバムチャート「ビルボード200」で初登場1位を記録したということです。防弾少年団がビルボート首位となったのは、去年5月の3枚目のフルアルバム「LOVE YOURSELF 轉 Tear」、去年9月のリパッケージアルバム「LOVE YOURSELF 結 ANSWER」に続いて3度目です。