Photo : YONHAP News

韓国の7人組男性アイドルグループ、BTS=防弾少年団が、アメリカビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で、K-POPグループとしては初めての2曲同時ランクインを果たしました。23日(現地時間)にアップデートされた最新のビルボードチャートによりますと、BTSのニューアルバム「MAP OF THE SOUL:PERSONA」のタイトル曲「Boy With Luv」が、K-POPグループとしては最高の8位にランクイン。さらに、イギリスのシンガーソングライター、エド・シーランが作曲に参加した収録曲「Make it Right」が95位にランクインしました。一方、メインアルバムチャート「ビルボード200」では、3回目の1位を獲得し、去年8月に発売したリパッケージアルバム「LOVE YOURSELF 結 'Answer'」も65位にランクインしたことで、2つのアルバムが同時に「ビルボード200」入りを果たしました。