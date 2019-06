BTSまたギネス登録　韓国でアルバム最多売り上げを記録

Photo : YONHAP News

韓国の人気グループ防弾少年団(BTS)が、ギネス世界記録を更新しました。イギリスのギネスワールドレコードは現地時間の25日、公式サイトを通じて、防弾少年団が4月にリリースしたアルバム「MAP OF THE SOUL:PERSONA」の販売数が 発売から1か月で339万9,302枚に上り、韓国で最も多く売れたアルバムという記録を破ったと伝えました。ギネスによりますと、更新される前の記録は1995年にリリースされたキム・ゴンモのアルバム「間違った出会い(Mis-Encounter)」で330万枚でした。「MAP OF THE SOUL:PERSONA」は、アメリカのビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」や全英アルバムチャートなど、各種の世界チャートで1位を獲得しました。また、アルバムのタイトル曲「Boy With Luv」のミュージックビデオは「24時間で最も視聴されたユーチューブミュージックビデオ」「24時間で最も視聴されたK―POPのユーチューブミュージックビデオ」としてギネス世界記録に登録されています。ギネスワールドレコーズは、これらの記録を紹介したうえで「BTSは巨大なファンクラブであるARMYを率いて、最多ツイッター活動(平均リツイート数)などソーシャルメディアで多数の記録を保有している」として、さらなる新記録の誕生に期待を示しました。